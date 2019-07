Ausstellung in Radevormwald : Bei dieser Ausstellung ist für jeden Kunstgeschmack etwas dabei

Bilder von Cindy Kuhn und anderen Künstlerinnen sind nun im Bürgerhaus zu bewundern. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Bei Cindy Kuhn-Chuang lernen Interessierte das Malen. Eine Auswahl von Werken ist nun zu sehen.

Unter dem Titel „Cindy unterwegs und die Tusche Malgruppe“ eröffnete Künstlerin Cindy Kuhn-Chuang am Sonntag eine weitere Ausstellung im Mehrzweckraum der Bürgerhauses. Jede Woche lernen bei ihr Hobbymaler ihre Technik zu verbessern. Welche Kunstwerke in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind, kann man jetzt am Schlossmacherplatz entdecken. Obwohl die Basis der Malgruppen die Tuschemalerei sowie die filigrane chinesische Kunst ist, zeigt die aktuelle Ausstellung auch andere Techniken.

„Einige langjährige Tuschemaler haben in der letzten Zeit angefangen mit anderen Malmittel zu experimentieren, zum Beispiel mit Gouache und Acryl. Das macht den Inhalt der Ausstellung noch bunter“, sagt die Mahllehrerin. Sie ist auch Teil des Chores „The Sixpack Company“, der die Vernissage eröffnete. Nach den ersten musikalischen Beiträgen ergriff Hannelore Gernath das Wort. Sie malt selber schon lange unter der Regie von Cindy Kuhn-Chuang und stellte ein paar Bilder der Ausstellung genauer vor. „Wir sehen heute einige Portraits, die ganz neu für unsere Malgruppe sind. Außerdem haben wir große Blüten, Landschaften oder Grafiken gemalt“, sagt sie. Von ihr hängen in der Ausstellung Bilder auf denen man die Wupper sowie die Wuppertaler Schwebebahn erkennt. „Wir haben das gemalt, was uns gefällt und was uns in den Sinn gekommen ist“, sagt sie.

Eine weitere Kursteilnehmerin ist Susi Knippschild, die mit ihrem Mann Bernd die Malgruppe von Cindy Kuhn-Chuang besucht. Eins ihrer imposantesten Werke zeigt sie und ihren Mann in Kambodscha vor einer berühmten Ausgrabungsstätte. „Ich habe das Bild nach einem Foto gemalt, dass unser Guide von uns an diesem magischen Ort gemacht hat“, sagt sie. Neben ihren Bildern hängen einige Werke von Bernd Klüting, der in Radevormwald auch als Hobby-Historiker bekannt ist. Er hat Ballerinen und Tiger, Mutter und Kind, gemalt. „Dieses Bild ist erstaunlich“, sagt Hannelore Gernath. Karla Wietscher hat tanzende Frauen, Andrea Hombrecher Gartenlandschaften und Christiane Köster große Mohnblumen gemalt. Die Malschüler präsentieren eine bunte Mischung. Zu der Ausstellung gehören aber auch zahlreiche Werke von Cindy Kuhn-Chuang selber, die in den vergangenen Jahren auf ihren Reisen auf der ganzen Welt erarbeitet wurden. Unter dem Motto „alone but not lonely“ hat sie eine Reihe von Zeichnungen erstellt, die nicht an ihrer Staffelei, sondern unterwegs, auf einem Block, höchstens so groß wie ein Rucksack, entstanden sind.

Die Bilder erwecken Lebensfreude und Reiselust. Sie zeigen die Künstlerin beim Kochen, auf Wanderungen, Gitarre spielend und in einer Yogapose in einem verwunschenen Garten. „Ich habe auf meinen Reisen entdeckt, dass man nicht einsam seien muss, auch wenn man alleine ist. Wenn man seine Talente und Interessen ausschöpft, wird einem nie langweilig“, sagt sie.