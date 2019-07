Viel los in Radevormwald : Sonniges Weinfest mit vielen Besuchern

Info

Termin Vom 22. bis 25. August wird der Marktplatz der Schauplatz einer mehrtägigen Veranstaltung sein. „Rade Karibisch“ wird einen Sandstrand und Palmen zurück in die Stadtmitte bringen. Es gibt an allen Tagen erfrischende Cocktails, ein umfangreiches Bühnenprogramm sowie Angebote für Kinder und Familien. An den Abenden sind sommerliche Partys geplant.