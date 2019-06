Haus Hürxthal in Radevormwald : Mittagessen für einen kleinen Preis

Radevormwald Die Ökumenische Initiative kocht einmal in der Woche im Haus Hürxthal. An anderen Tagen gibt es Waffeln und Kaffee.

Damjana Gortnar-Schacherer ist seit November die gute Seele des Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Auf der Basis eines Mini-Jobs ist sie mehrfach in der Woche in Radevormwald, um das Haus für die Ökumenische Initiative zu beleben. Jeden Mittwoch kocht sie ein warmes Mittagessen, das jeder für einen kleinen Preis in Anspruch nehmen kann. Meistens kommen Senioren ins Haus Hürxthal, um die frisch zubereitete Hausmannskost zu genießen.