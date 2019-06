Volksbank in Radevormwald : Pflanzaktion für einen guten Zweck

Radevormwald Zum Jubiläum der Volksbank im Bergischen Land engagiert sich das Kreditinstitut für die Verschönerung der Pflanzkübel am Haus Hürxthal.

Die Volksbank im Bergischen Land feiert dieses Jahr Jubiläum und hat sich dafür zum Ziel gesetzt, sich in der Region einzubringen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Vor 100 Jahren eröffnete die erste Filiale in Solingen, vor 150 Jahren die erste in Wuppertal. „Wir wollen etwas zurückgeben und uns dort einbringen, wo wir arbeiten, leben und unsere Kunden natürlich auch“, erklärte Filialleiter Rene Walder, der an der Blumenstraße arbeitet.