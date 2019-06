Studie zeigt die Verlierer : So steht es um den Einzelhandel in Rade

Radevormwald Ein Planungsbüro aus Dortmund hat die Situation unter die Lupe genommen und nun erste Ergebnisse präsentiert. Welche Schwächen und Stärken der Rader Einzelhandel demnach hat.

Der größte Teil des Geldes geht in die Warengruppe der Nahrungs- und Genussmittel. Hier ist die Verkaufsfläche in Rade seit 2011 geschrumpft. Dass der Einzelhandel, insbesondere kleinere Geschäfte, weniger werden, sei ein Phänomen, dass nicht nur in Radevormwald zu beobachten sei, sondern in vielen Kommunen, erläutert Stefan Kruse. Der Anteil an Leerständen in der Innenstadt seit mit 25 Prozent der Betriebe hoch. Das Planungsbüro aus Dortmund hat eine Übersichtskarte erstellt, die zeigt, dass die Nahversorger in der Stadt so verteilt sind, dass größere Bereiche nicht in fußläufiger Entfernung liegen. Was die Wupperorte angehe, so seien die Betriebe dort – vor allem in Vogelsmühle – aufgrund der Lage und der Topografie im Tal der Wupper „autokundenorientiert“.