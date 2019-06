Fotografien aus der Bergstadt : Ausstellung mit historischen Fotografien im Haus Hürxthal

Radevormwald Karl Schmidt hat sich im Archiv des Heimatmuseums auf die Suche nach interessanten Bildern aus alter Zeit gemacht. Sie sind nun in der Begegnungsstätte zu sehen.

Das Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz ist ein offenes Haus, in dem gesellschaftliches Leben stattfindet. Teil des Konzepts ist auch, dass an diesem Ort in der Innenstadt wechselnde Ausstellungen zu sehen sind. Nach Arbeiten der Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums hat jetzt Karl Schmidt in Kooperation mit dem Heimatmuseum sowie dem Stadtarchiv eine Fotoausstellung auf die Beine gestellt.

Karl Schmidt engagiert sich ehrenamtlich für das Heimatmuseum und ist in der Stadt als Hobby-Historiker bekannt, der sich in erster Linie für die Geschichte seiner Heimatstadt interessiert. Für das Haus Hürxthal hat er sich im Archiv des Heimatmuseums auf die Suche nach alten Fotografien gemacht, die Einblicke in das frühere Radevormwald geben. Historische Aufnahmen von Hans Aldermann und Fotografien aus den 1970er-Jahren des Pressefotografen Karl Heinz Trott erzählen in der Ausstellung die Entwicklung des Stadtkerns. Die Aufnahmen von Hans Aldermann zeigen Radevormwald um 1945 als Stadt, die vom Krieg gezeichnet ist. Zerstörte Häuser, von denen jetzt nichts mehr zu sehen ist, kann man unter anderem in der Ausstellung entdecken. Nach den Kriegsjahren hat sich die Kleinstadt erholt. „Man kann erkennen, wo in den 1970er-Jahren der Markt stattgefunden hat, welche Geschäfte es gab und wo Autos fahren durften“, sagt Karl Schmidt. Er musste sich für die Ausstellung auf 20 Bilder beschränken, aber eigentlich hätte er noch viel mehr zeigen können. Vergrößert hat er die Aufnahmen mit der Hilfe des Stadtarchivs. „Die ganz alten Aufnahmen sind Postkarten der Stadt, die ich gefunden habe“, sagt er.