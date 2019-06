Lutherische Gemeinde Radevormwald : Zweiter Pfarrer für Martini-Gemeinde

Radevormwald Florian Reinecke ist erleichtert, dass er bald durch einen Kollegen entlastet wird. Der Pfarrer der selbstständigen lutherischen Gemeinde hatte jüngst erklärt, die Arbeit nicht mehr alleine zu schaffen.

Nach regelmäßigem Austausch mit der Leitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche wurde ihm jetzt Unterstützung zugesagt. Ein Pfarrer, der gemeinsam mit Florian Reinecke in Oberursel studiert hat und in den vergangenen fünf Jahren in einer Schwesterkirche in Südafrika gearbeitet hat, wird nach Radevormwald kommen. Er ist mit einer deutschen Frau verheiratet und will seinen Lebensmittelpunkt und den seiner Familie nach Radevormwald verlegen. Seine Bewerbung auf die Pfarrstelle hat funktioniert. „Die personelle Situation unserer Kirche ist angespannt und unter diesen Umständen war es nicht leicht die zweite Pfarrstelle zu besetzen.“ In den vergangenen Wochen hat Florian Reinecke bereits einige Telefonate mit seinem neuen Kollegen geführt, auf den er sich freut. „Mit ihm werden in unserer Gemeinde viele Dinge ermöglicht, die ich alleine nicht bewältigen konnte. Ich freue mich darauf“, sagt Reinecke. Nach einer mehrwöchigen Einarbeitungs- und Einfindungszeit in Radevormwald wird der zweite Pfarrer seinen Dienst an der Uelfestraße antreten.