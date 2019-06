Ansichtssache aus Radevormwald : Die Welt der „Tante-Emma“-Läden kehrt nicht zurück

Blick in die Radevormwalder Kaiserstraße (Symbolbild). Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Meinung Radevormwald Die ersten Ergebnisse des überarbeiteten Einzelhandelsgutachten bestätigen, dass kleinere Geschäfte die Verlierer der vergangenen Jahre sind.

Es ist zwar ein Zufall, dass diese beiden Geschichten in dieser Woche in der BM erscheinen, aber sie haben miteinander zu tun: Ein Planungsbüro aus Dortmund hat ein Zwischenergebnis bei der Erstellung des überarbeiteten Einzelhandelskonzeptes präsentiert. Und ein Radevormwalder Traditionsbetrieb, die Bäckerei Bremicker, nimmt Ende des Monats Abschied von den Kunden. Da passt es ins Bild, dass der Experte des erwähnten Planungsbüros darauf hinwies, dass die kleineren Geschäfte in Rade seit 2011 weniger geworden sind.