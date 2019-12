Naturfreunde in Radevormwald : IG Wiebachtal will Touren nach Feierabend anbieten

Radevormwald Die Naturfreunde sind mehrfach von Berufstätigen angesprochen worden, ob nicht Ausflüge am Abend organisiert werden könnten. Das soll nun umgesetzt werden.

Die Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal wird im kommenden Jahr wieder viele Veranstaltungen für Naturinteressierte anbieten. „Wir sitzen gerade an der Jahresplanung“, sagt die Vorsitzende Sabine Fuchs. Den Auftakt bildet am Samstag, 25. Januar, wieder die traditionelle Glühweinwanderung – Treffpunkt ist dann um 14 Uhr in Feldmannshaus. Generell seien die Wanderungen der IG sehr beliebt. „Bei der Bergischen Wanderwoche sind wir immer ausgebucht“, sagt Fuchs. „Wir haben immer so 20 bis 25 Teilnehmer. Es hat sich ein harter Kern von Wiebachtal-Freunden gebildet.“