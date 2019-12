Konflikte im Bundesverband : Feuerwehr-Krise wird auch in Rade diskutiert

Radevormwald Der Rücktritt des Präsidenten Hartmut Ziebs sorgt für Schlagzeilen. Wilfried Fischer, Vorsitzender der Feuerwehr im Kreis, äußert sich.

Der Bundesverband der Feuerwehr in Deutschland steckt in einer Krise. Die Querelen um den Rücktritt des aus Schwelm stammenden Hartmut Ziebs, bislang Präsident des Deutschen Feuerwehr-Verbandes (DFV), hat für heftige Debatten gesorgt.

Ziebs hatte vor einigen Tagen seinen Rücktritt erklärt, nachdem er von seinen Stellvertretern im DFV öffentlich dazu gedrängt worden war. Der nordrhein-westfälische Landesverband, der „Verband der Feuerwehren NRW, hatte sich sehr deutlich auf Ziebs Seite gestellt. Die Vorgänge haben sich inzwischen so zugespitzt, dass ein Austritt des NRW-Verbandes nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Auch andere Landesverbände, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, schließen dies nicht mehr aus.

Verbände Der Deutsche Feuerwehrverband ist die Dachorganisation für etwa 1,3 Millionen Feuerwehrleute in der BRD. Der größte Landesverband ist der VfD in Nordrhein-Westfalen mit 160.000 aktiven Frauen und Männern, die sich in den Feuerwehren engagieren.

Doch wie nehmen die Feuerwehr-Kameraden in der Region das Ganze wahr? Immerhin stammt Hartmut Ziebs aus Schwelm, also aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Oberbergischen Kreises. „Ich kenne Herrn Ziebs, ich kenne und schätze ihn“, sagt Wilfried Fischer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes im Oberbergischen Kreis. Die Feuerwehrleute in der Region reagieren nach der Beobachtung des Radevormwalders unterschiedlich. „Einen großen Teil der Ehrenamtler interessieren diese Vorgänge nicht. Sie sind in der Feuerwehr, um zu helfen und möchten sich auf diese Aufgaben konzentrieren.“ Andere dagegen nähmen an der Diskussion großen Anteil.