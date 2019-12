Oberbergischer Kreis : Kreis will die Mobilität nachhaltiger gestalten

Die Buslinie 626 ist in Dahlerau unterwegs. Der Oberbergische Kreis wird sich nun an der Erstellung eines neuen Mobiltätskonzeptes beteiligen. Foto: Hans Dörner/hans dörner (archiv)

Oberberg Oberberg gehört zu jenen Regionen, die mit Förderung des Bundesforschungsministeriums ein neues Konzept erarbeiten können.

Gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Kreis und den Kommunen sowie mit Unterstützung von Wissenschaftlern der RWTH Aachen sollen unter dem Titel „Zukunftsmobilität Oberberg“ in einer ersten Phase wichtige Zukunftsfragen zur Mobilität analysiert und erforscht werden. Im Jahresverlauf sollen so wichtige Erkenntnisse entstehen, wie sich Mobilität im Oberbergischen entwickeln wird und welche Ansprüche an den Verkehr von morgen gestellt werden. Erst dann können gemeinsam Maßnahmen entwickelt werden, womit sich der Oberbergische Kreis für eine zweite Projektpase erneut bewerben kann. Während der Fokus der Mobilitätsentwicklung oft auf den Großstädten liegt, sind vielfältige Verkehrsangebote auch in den mittleren und kleineren Städten bedeutsam und nicht alle Mobilitätsformen sind einfach übertragbar.

Naturfreunde in Radevormwald : IG Wiebachtal will Touren nach Feierabend anbieten

„Die MobilitätsWerkStadt 2025“ bietet die idealen Rahmenbedingungen um unsere Bedürfnisse fundiert in den Blick zu nehmen sowie urbane oder innovative Mobilitätsformen in unseren Flächenkreis zu transformieren und hier zu erproben. Damit leisten wir einen besonderen Beitrag für die angewandte Mobilitätsforschung und eine zukünftige Verkehrsentwicklung über die Region hinaus“, erläutert Landrat Hagt.

Die „MobilitätsWerkStadt 2025“ ist Teil des nachhaltigen Forschungsansatzes „Zukunftsstadt“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die kommunalen Projekte im Rahmen der „MobilitätsWerkStadt 2025“ sind sehr vielfältig: Beispielsweise geht es um bedarfsorientierte Mitarbeitermobilität in Gewerbegebieten durch multimodale und elektrifizierte Mobilitätslösungen. Ein weiteres Projekt will verschiedene nachhaltige Mobilitätsangebote über eine regionale Plattform vernetzen und so die Nutzung erleichtern. Die Städte, Gemeinden und kommunalen Einrichtungen werden zunächst für ein Jahr unterstützt. Anschließend geht es in die zweite Phase des Wettbewerbs: Die besten Konzepte können dann wissenschaftlich begleitet umgesetzt werden. In dieser dreijährigen Phase entstehen so gute, praxiserprobte Beispiele die auch anderen Kommunen den Weg zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem der Zukunft weisen.