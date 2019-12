Innenstadt von Radevormwald : Kreisverkehr bleibt in der Diskussion

Die Kreuzung, an der sich Telegrafen-, Graben-, Kaiser- und Hohenfuhrstraße treffen, soll ein Kreisverkehr werden. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Zwar hatte eine Mehrheit im Rat dafür gestimmt, den Förderantrag für das Projekt zu stellen, doch es gibt nach wie vor Kritik an den Plänen – nicht zuletzt, weil ein Baum und ein Teil des Parc de Chateaubriant geopfert werden soll.

Der geplante Kreisverkehr am westlichen Ausgang der Radevormwalder Innenstadt sorgt weiter für Diskussionen. Eine Mehrheit im Rat hat dafür gestimmt, den Förderantrag zu stellen. Doch nachdem sich bei der Vorstellung der Maßnahme im September bereits kritische Stimmen gemeldet hatten – so von den Grünen und der Alternativen Liste –, hatte jüngst auch die Fraktionsvorsitzende der FDP, Annette Pizzato, die Maßnahme in Frage gestellt – in diesem Fall mit Hinblick auf die Finanzen der Stadt, die durch den Einbruch der Gewerbesteuern in Schieflage zu geraten drohen.

Bei der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) sei man in der Fraktion noch nicht zu einer Meinung zu diesem Punkt gekommen, erklärt Fraktionssprecher Armin Barg. Volker Uellenberg, der Leiter der Kämmerei, habe in der jüngsten Ratssitzung den Fraktionen vorgerechnet, dass ein Verzicht auf solche Maßnahmen aus dem Paket des Integrierten Handlungskonzeptes nur eine geringe Einsparung bedeuten würden. Damit sei das Haushalts-Argument eigentlich hinfällig.

Info Angedacht ist die Maßnahme für 2021 Größe Die Variante, die laut der Verwaltung in dem genannten Bereich die einzig umsetzbare ist, sieht einen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 28,50 Metern vor. Damit sich die Verkehrsströme nicht ins Gehege kommen, soll ein „Bypass“ für jene Fahrzeuge angelegt werden, die in die Kaiserstraße abbiegen möchten. Zeitplan Der Umbau des Innenstadteingangs West ist angedacht für das Jahr 2021. Das Verfahren hat noch nicht begonnen.

Freilich gibt es neben dem finanziellen Aspekt noch andere Punkte, an denen sich Kritik entzündet. Wenn die Planung umgesetzt wird, dann muss die Kastanie mit der Sitzgruppe am Ausgang der Grabenstraße weichen. Außerdem müsste ein Stück des Parc de Châteaubriant geopfert werden, nicht viel, aber doch drei Meter in den Park hineinreichend, wie Ulrich Dippel, der Leiter des Tiefbauamts, im September erläutert hatte.

„Es ist schade um den Baum“, sagt dann auch Armin Barg. Schließlich habe die Politik bei vergangenen Planungen alles getan, um diesen Baumveteranen zu retten. Doch Ulrich Dippel hatte deutlich gemacht, dass es keine andere Möglichkeit gibt – mehrere Varianten, an der recht engen Stelle einen Kreisverkehr anzulegen, seien probiert worden, doch nur eine lasse sich umsetzen. Und bei dieser muss der Baum weichen, der übrigens von dem ehemaligen Planer Ewald Katerkamp gepflanzt worden war. Eine Fällung des Baumes würde man auch in den Reihen der Christdemokraten bedauern, sagt der Stadtverbandsvorsitzende und Ratsherr Gerd Uellenberg. Die CDU habe sich auch noch keine abschließende Meinung gebildet. „Die Überlegung war ja, einen Kreisverkehr wegen der vielen Straßeneinmündungen an dieser Stelle einzurichten“, sagt der Christdemokrat.

Allerdings erinnert Uellenberg daran, dass es auch bei der Anlage des Kreisels an der Sparkasse im Vorfeld viel Widerstand gegeben habe. „Ich habe den Eindruck, inzwischen hat niemand mehr ein Problem damit“, sagt er.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) hatte gegenüber dem Kreisverkehr Einwände geäußert, die mit der Verkehrssicherheit zu tun haben. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus warnte vor gefährlichem Begegnungsverkehr. Eine Lösung könne sein, die Fahrtrichtung des Verkehrs an dieser Stelle umzukehren.