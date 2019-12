Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald : Neues Heft über die Bergische Textilindustrie

Über das Wülfingmuseum in Dahlerau gibt es einiges an Literatur. Ulrich Haldenwang beleuchtet nun die Entwicklung der Textilindustrie. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Geschichtsvereins-Mitglied Ulrich Haldenwang hat ein umfangreiches Werk verfasst, das von der Rader BGV-Abteilung verlegt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Manchmal ist man mit etwas unzufrieden, und dann entsteht aus dieser Unzufriedenheit etwas Neues und Besseres. Das war der Fall für Ulrich Haldenwang vom Bergischen Geschichtsverein Abteilung Radevormwald. „Ich habe vor zwei Jahren einen Beitrag für das Quartalsheft des Bergischen Geschichtsvereins, Romerike Berge, schreiben sollen. Dabei ging es um ausländische Einflüsse auf die bergische Denkmalkultur anlässlich des Jahres des Denkmals“, sagte Haldenwang. Damit sei er aber aus verschiedenen Gründen nicht besonders zufrieden gewesen. „Es kratzte viel zu sehr an der Oberfläche. Im Grunde stand in diesem Beitrag nicht viel drin. Ich habe in der Folge Feuer gefangen und wollte das Thema weiter und tiefergehend bearbeiten“, sagte Haldenwang.

Zwei Jahre später war das Ergebnis dieses Feuerfangens für das Thema in gedruckter Form auf 80 Seiten fertig und wurde am Mittwoch im Wülfingmuseum vorgestellt. Das Werk trägt den etwas sperrigen Titel „Die Entwicklung der Textilindustrie in Radevormwald und der englische Einfluss auf die Entwicklung im Tal der Wupper im 19. Jahrhundert“. Die Arbeit habe ihm große Freude bereitet, sagte Haldenwang. „Ich hatte ja bereits Layout-Erfahrung durch unser Jubiläumsbuch ‚Radevormwald 700 Jahre Stadt 1316-2016’, aber da habe ich ja noch schreiben lassen.“ Es sei schon eine ganz andere Sache, ein Buch komplett selbst zu konzipieren und zu schreiben.

info Das neue BGV-Heft kostet 13 Euro Titel Die Entwicklung der Textilindustrie in Radevormwald und der englische Einfluss auf die Entwicklung im Tal der Wupper im 19. Jahrhundert von Ulrich Haldenwang. Verlag Herausgegeben vom Bergischen Geschichtsverein Abteilung Radevormwald. Preis Das Heft kostet 13 Euro. Erhältlich Zu kaufen ist das Heft bei Bernhard Priggel, Tel. 02195 932127, im Stadtarchiv, der Stadtbücherei, in der Bergischen Buchhandlung und per E-Mail: mail@bgv-radevormwald.de

Inhaltlich schlage sein Werk den Bogen vom Mittelalter, als das Textilgewerbe in Radevormwald ansässig wurde über das Ende des 19. Jahrhunderts, als die Textilindustrie auf ihrem mechanisierten Höhepunkt war, bis zum Niedergang der letzten drei großen Textilfirmen, dessen Auswirkungen die Stadt bis heute beschäftigen. „Beim ersten Anruf wegen des Beitrags für Romerike Berge hatte ich noch keine Ahnung, ob das in Radevormwald überhaupt ein Thema sei“, sagte Haldenwang. Aber letztlich sei der Einfluss vor allem der englischen Industrie auf das Bergische Land auch schon optisch deutlich sichtbar. „Mir fiel dann auf, dass ich ja beruflich in den 1970er Jahren oft in Manchester, Sheffield oder Birmingham – also den britischen Industriestädten – gewesen bin und immer gedacht habe, dass mich die dortige Architektur der Fabriken an zu Hause erinnert“, sagte Haldenwang. Und auch wenn Besuch von der Insel zum Wülfingmuseum komme, fühle sich der immer wie daheim, sagte er.

Bei der Vorstellung des Heftes (v.l.): Wolfgang Masanek, Franz Werner von Wismar, Ulrich Haldenwang, Hans Golombek, Bernhard Priggel. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Die Arbeit an dem Buch sei aufwändig gewesen, weil er zahlreiche Quellen sichten und auswerten musste. „Ich habe im Cromford-Museum in Ratingen sehr viele Originalquellen aus England einsehen können. Auch die Stadtbücherei hat mir mit der Möglichkeit der Fernleihe sehr geholfen, genau wie das Stadtarchiv mit seinem umfangreichen Quellenbestand“, sagte Haldenwang. Er habe ein weiter gespanntes Buch schreiben wollen, denn Literatur etwa über das Wülfingmuseum gebe es bereits. „Mir ging es um eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Bergischen Textilindustrie“, sagte Haldenwang. Von Beyenburg bis Wipperfürth sei die Textilindustrie zu Hoch-Zeiten angesiedelt gewesen – und immer nach englischem Vorbild gestaltet.

Das abwechslungsreich geschriebene und aufwändig recherchierte Heft wurde durch zahlreiche farbige und schwarz-weiße Aufnahmen ergänzt, die einen wunderbaren Einblick in die lange Geschichte der bergischen Textilindustrie geben. Und ganz nebenbei erfährt man eine Menge über ein Thema, das einem zwar oberflächlich zumindest bekannt ist, mit dem wirklich vertraut aber wohl nur die wenigsten sind.