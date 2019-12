Junge Union Radevormwald : Zwei besonders nervige Funklöcher

Im Bereich der Wuppertalsperre – sowohl bei Krebsöge als auch bei Kräwinklerbrücke – steht es mit dem Mobilfunkempfang nicht gut. Foto: Sascha Heinze

Radevormwald Das Uelfetal und die Ortschaften am westlichen Ortsrand von Radevormwald sind als die größten Problembereiche ermittelt worden. Die JU hat die Daten an die Telekom weitergeleitet.

Auf zwei problematische Funklöcher in Radevormwald hat der Ortsverband der Jungen Union die Deutsche Telekom aufmerksam gemacht. Die JU hatte sich an einer Aktion des Unternehmens beteiligt und unter anderem über die sozialen Medien die Bürger aufgerufen, Funklöcher zu melden. „Über Facebook, Instagram und per Mail haben wir in Radevormwald Umfragen durchgeführt, wo der Meinung der Menschen nach ihr Handyempfang besonders schlecht ist. Die Rückmeldungen und das mediale Echo haben uns überrascht“, teilen die JU-Mitglieder im Schreiben an die Telekom mit, das inzwischen eingereicht worden ist. „Die meistgenannten Orte haben wir in einer ,Endrunde’ auf Social-Media, gegeneinander antreten lassen.“

Insgesamt habe es 110 Rückmeldungen von den Radevormwaldern gegeben. Am Ende standen auf der „Hitliste“, wenn man es so nennen darf, zwei unterversorgte Stellen im Stadtgebiet ganz oben. Das erste befindet sich an der Uelfe-Wuppertal-Straße. „An der Kreuzung in Richtung Önkfeld ist der Empfang in den allermeisten Fällen ganz weg“, heißt es in der Auswertung der Jungen Union. Telefonate rissen ab, und an eine stabile Verbindung, beispielsweise zum Streamen, sei nicht zu denken. „An der entsprechenden Stelle befindet sich etwas oberhalb gelegen die Akademie der Targo-Bank. Auf dem an der Telegrafenstraße gelegenen Bauwerk befindet sich bereits ein Mobilfunkmast. Dieser scheint allerdings die Region nicht ausreichend oder gar nicht mit dem Netz der Telekom zu versorgen“, führen die Jung-Politiker weiter aus.

Das zweite Funkloch, das die Nerven der Einwohner strapaziert, befindet sich im Bereich der WupperTalsperre. Hier gebe es zwei Problembereiche, zum einen nahe der Brücke der Bundesstraße 229 über die Talsperre, zum anderen nahe der Kräwinklerbrücke, im Tal entlang der L 412 bei Heidersteg sowie auch in Teilen der Ortschaft Honsberg. Auch hier sei ein zuverlässiger Handy-Empfang oft Glückssache.

Im Bereich der Ortschaften Krebsöge, Wilhelmstal und Durchsholz hätten sich 122 Teilnehmer der Aktion für einen Ausbau ausgesprochen. An einigen Stellen, so sei mitgeteilt worden, sei nicht einmal ein DSL-Anschluss möglich, so dass man nach der Umstellung auf VoIP von der Außenwelt abgeschnitten sei. Die Junge Union schlägt vor, einen Mobilfunkmast entlang der B 229 auf Höhe der Ortschaft Niedernfeld zu errichten. Alternativ würde sich Krebsöge anbieten, wo die Firma GKN Sinter Metals Components ansässig sei.

Was den Bereich Kräwinkel, Heidersteg und Honsberg betrifft, so hätten sich 98 Teilnehmer für einen Ausbau ausgesprochen. „Der bei Freizeit- und Badegästen im Sommer beliebte Strand des Freizeitparks Kräwinklerbrücke ist von der schlechten Mobilfunkabdeckung ebenfalls betroffen. In Notfallsituationen, beispielsweise im Verletzungsfall eines Badegastes oder Freizeitsportlers, ist dies ausbaubedingt meist nicht möglich“, schreiben die Mitglieder der JU an die Telekom. „Unser Vorschlag für die Platzierung eines Mobilfunkmasts: das Gelände des Ferienparks Kräwinkel wäre in unseren Augen ein geeigneter Ort. Von dieser Stelle aus sollte sich eine gute Abdeckung realisieren lassen.“

(s-g)