Spielfreunde Radevormwald : Blitzschach — noch ein Turnier vor Weihnachten

Radevormwald Der Verein hat derzeit 25 Mitglieder. Auch bei der Jugend findet das „königliche Spiel“ noch immer viel Anklang. Im kommenden Jahr soll eine neue Nachwuchs-Mannschaft gegründet werden.

(s-g) Kurz vor Weihnachten sind die Freunde des Schachspiels in Radevormwald wieder am Zug. Am Sonntag, 22. Dezember, um 10 Uhr veranstaltet der örtliche Schachverein sein Weihnachtliches Blitzschach-Turnier.