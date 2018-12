Wiebachtal bei Radevormwald : IG Wiebachtal bereitet Jubiläumsjahr vor

Die Natur des Wiebachtals zu schützen, ist das oberster Anliegen der Interessengemeinschaft. Foto: fuchs

Radevormwald Die Naturschützer stecken bereits in der Planung. Beliebte Wanderungen werden wieder stattfinden. Im Sommer wird groß gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im kommenden Jahr jährt es sich zum zehnten Mal, dass Bürger aus Radevormwald sich zur Interessengemeinschaft Wiebachtal zusammengeschlossen haben. Der Anlass war die Sorge um den Waldbestand. „Ursprünglich waren die Wälder im Wiebachtal der Teil eines Staatsforste“, berichtet die Vorsitzende Sabine Fuchs. Doch dann wurde das Gebiet an einen privaten Besitzer verkauft, der in Belgien sitzt. Deutliche Einschläge in den Baumbestand riefen die Bürger auf den Plan – sie organisierten sich, um dem Naturschutz eine Stimme zu geben.

Neben diesem konkreten politischen Ziel hat die IG Wiebachtal ihre Aktivitäten jedoch in den vergangenen Jahren erweitert. Wanderungen, Ausflüge in andere Waldgebiete, Naturbildung für Schulen, das alles haben die Mitglieder auf die Beine gestellt. Und auch die Geselligkeit innerhalb des Vereins kommt nicht zu kurz, wie jüngst wieder das Weihnachtssingen in freier Natur. „Das neue Jahr beginnt dann mit der Glühweinwanderung am 26. Januar“, sagt Sabine Fuchs. „Hoffentlich ist das Wetter dann auch etwas winterlicher.“

Der Jahresbeginn 2018 war für die Wälder im Wiebachtal stürmisch verlaufen. Gleich am 3. Januar zog das Tief „Burglind“ übers Land, ann am 18. Januar folgte „Friederike“. Zum Glück hielten sich die Schäden noch in Grenzen. Leider wurde durch Feuerwerkskörper ein Waldrettungspunkt des Vereins stark beschädigt. „So hatten wir uns den Jahresstart nicht vorgestellt“, resümiert die Vorsitzende in ihrem Jahresrückblick.



Radevormwald : IG Wiebachtal hat viel vor im Naturschutzgebiet

zurück

weiter

Ärgerlich für viele Wanderer in der Region war auch eine Genehmigungsvorschrift, die aus dem Rheinische-Bergischen Kreis kommt: Wanderung mit elf bis 20 Teilnehmer müssen nun angemeldet werden, ist die Gruppe größer, muss nun eine weiter Genehmigung beantragt werden, was Zeit und Geld kostet. Unter den bergischen Wander- und Naturvereinen war der Unmut groß. Zwar gilt diese Regelung im Oberbergischen Kreis noch nicht. Doch sie hat bereits Auswirkungen über den Kreis Rhein-Berg hinaus. „Das gilt zum Beispiel für die Bergische Wanderwoche, die große Probleme bekam“, erinnert sich Sabine Fuchs. Viel bürokratischen Aufwand bedeutete auch die neue Datenschutzrichtlinie, denn die derzeit 462 Mitglieder des Vereins mussten alle kontaktiert werden.

Die Vorsitzende hofft, dass der Verein im neuen Jahr von solchen Ärgernissen verschont bleibt. Noch steht die Planung der einzelnen Veranstaltungen nicht hundertprozentig, doch werden auch im kommenden Jahr die beliebten Exkursionen zur Vogelkunde, zu Kräutern oder zur Historie des Wiebachtals stattfinden, etwa die einstige „Carolinagrube“, ein Kupferbergwerk. Die Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen soll im Juli stattfinden, dann soll es ein Sommerfest mit Live-Musik gegeben.