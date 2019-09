Partnerstadt von Radevormwald : Rader Delegation reist zur Messe nach Châteaubriant

Mit einem Messestand wird Radevormwald bei der "Foire de Bere" in der Partnerstadt vertreten sein. Foto: Stadt Radevormwald/Wolfgang Scholl

Radevormwald Die Messe „Foire de Béré“ ist ein großes Ereignis in der französischen Partnerstadt. Von Freitag bis Monate werden Besucher aus Radevormwald mit vor Ort sein.

Mit einer großen Delegation nimmt die Stadt Radevormwald in diesem Jahr an der Messe „Foire de Béré“ in der französischen Partnerstadt teil. Von Freitag bis Montag ist die Stadt auf dem Gelände der überregionalen Landwirtschaftsausstellung mit einem Stand vertreten.

In der Nachbarschaft wird wieder eine große Kirmes zahlreiche Besucher aus der gesamten Region um Châteaubriant anlocken. Da das Sondermotto der Messe „Rund ums Rad“ heißt, werden vom Verein IG Bismarck einige alte Schmuckstücke der einstigen Bismarck-Zweirad-Werke aus Bergerhof zu sehen sein.

Das Team um Katja Oelschläger, Robert Reiswich, Stefan Liermann und die Auszubildenden Tobias Schiller, Florian Kase, Daron Stöcker-Kolb und Lisa Vesper wird unterstützt am Stand von Detlef Grass vom Partnerschaftskomitee. Die jungen Rathaus-Mitarbeiter sollen in den vier Tagen nach dem Standdienst auch die französische Partnerstadt kennenlernen.

Unterstützt wird die Stadt von drei Radevormwalder Unternehmen. Die Besucher erwartet an allen vier Tagen ein Kaffee von Moccambo. Wer lieber ein Kölsch möchte: Dieses wird mit einer Schankanlage der Friedhelm Selbach GmbH frisch gezapft. Besonders für Kinder ist das Angebot von Glow2B gedacht. Von den Unternehmen gibt es eine Spielwarenausstellung und kleine Preise nach einem Dreh an dem Glücksrad. Erwartet wird am Stand auch Messeleiter und Organisator Andre Ribéra.

Bürgermeister Johannes Mans wird am Samstag in der Partnerstadt Bürgermeister Alain Hunault treffen. Dabei soll über eine weitere Zusammenarbeit und auch über die Fortführung der Jahrzehnte langen Arbeit der verstorbenen Monique Bigot gesprochen werden. In zwei Jahren können beide Städte auf eine 40-jährige Partnerschaft zurückblicken. Für 2021 sind deshalb schon jetzt weitere Treffen in Planung. Der Austausch zwischen den beiden Bürgermeistern war bei der Trauerfeier für Monique Bigot in Châteaubriant Ende Juni vereinbart worden.

Vom Partnerschaftskomitee werden Erni und Horst Huckenbeck, Uschi Klawitter und Helmut Stoffel nach Frankreich fahren.

