Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : „Evensong“ mit Abendliedern und Klaviermusik von Rachmaninov

Sergei Rachmaninow in den 1930er Jahren. Aus seiner russischen Heimat war der Komponist emigriert. Foto: Picture alliance

Radevormwald Gast ist Frank Stinder aus Reichshof, Klavierbauer und Pianist, der sich besonders mit der Zeit der spätromantischen Musik beschäftigt.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde lädt ein zu einem „Evensong mit Rachmaninov“ am Sonntag, 22. September, um 19 Uhr in der Kirche an der Burgstraße. Die Tradition des „Evensong“ stammt aus Großbritannien und hat inzwischen auch auf dem Kontinent viele Freunde gewonnen.