Brauchtum in Radevormwald : Erntedankfest in Önkfeld startet früher

Radevormwald Vom 28. bis 30. September ist die Ortschaft wieder im Ausnahmezustand – der Termin liegt früher als üblich. Das große Fest mit Wahl der neuen Königin und dem Festumzug zieht Besucher aus der ganzen Region an.

Nicht nur die Einwohner von Önkfeld freuen sich schon auf das Erntedankfest. Die Veranstaltung mit der Kür der Erntekönigin und dem fröhlichen Umzug ist inzwischen in der ganzen Region ein Begriff. In diesem Jahr findet das Fest vom Samstag, 28. bis Montag, 30. September, statt. „Wir sind in diesem Jahr eine Woche früher am Start“, erklärt Jürgen Fischer, der erste Vorsitzende der Kulturgemeinde Önkfeld. Das Motto in diesem Jahr lautet „Altes erhalten – Neues gestalten“.