Heiße Tage in Radevormwald : Freibad „Herpine“ öffnet – Lockerungen im „Life-ness“

Heiße Tage in Radevormwald

Radevormwald/Halver Auch das Freizeitbad „life-ness“ vermeldet Erleichterungen: In Absprache mit dem Ordnungsamt gilt nun, dass kein negativer Test und kein Nachweis einer Impfung oder Genesung mehr vorgelegt werden muss, um trainieren zu können.

Das sind gute Nachrichten angesichts der für die nächsten Tage angekündigten Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 36 Grad: Das auch bei Radevormwaldern beliebte Waldfreibad „Herpine“ in Halver am Herpiner Weg 17 hat am vergangenen Wochenende nach langer Pause wieder geöffnet.