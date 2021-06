Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald : Drei Kinder feiern Erstkommunion

Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie finden die Feiern der Erstkommunion in „Etappen“ statt, um größere Ansammlungen von Menschen im Gotteshaus zu vermeiden

Bei der Feier der Erstkommunion in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef sind am Sonntag zwei Mädchen und ein Junge in die Abendmahls-Gemeinschaft der Gemeinde aufgenommen worden.