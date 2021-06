Geistliches Konzert in Radevormwald : Endlich wieder Musik erleben – Abendandacht in der Martini-Kirche

Endlich wieder Musik erleben – Abendandacht in der Martini-Kirche

Geistliches Konzert in Radevormwald

Klassische Musik boten das Sidonia-Ensemble und der Lenneper Kantor Johannes Geßner am Samstagsabend in der Martini-Kirche. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Mit der Kollekte des Abends sollen freischaffende Künstler unterstützt werden, die während der Corona-Pandemie finanziell sehr gelitten haben. Die Sehnsucht, wieder gemeinsam Musik zu lausche, ist spürbar groß.

Livemusik bewegt und berührt – und das noch mehr nach einem langen Lockdown. Das Sidonia-Ensemble unter der musikalischen Leitung von Kerry Jago war am Samstagabend in der Martini-Kirche an der Uelfestraße zu Gast. Die Musiker hatten zu einem Konzert mit italienischer Musik der Spätrenaissance eingeladen und die Menschen kamen. Die Kirche füllte sich unter der Berücksichtigung aller nötigen Hygienemaßnahmen. Die Sehnsucht nach Konzerten und musikalischen Andachten scheint groß zu sein.