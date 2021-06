Pandemie in Radevormwald : Viele Rader wollen den digitalen Impfpass

Impfpass und digitaler Impfnachweis: Für vollständig Geimpfte wird ein QR-Code erstellt, der in Apps mit dem Handy verwendet werden kann. Foto: dpa/Sven Hoppe

Radevormwald Bereits am ersten Tag gab es in den Apotheken zahlreiche Interessenten. Die Technik funktioniert gut. Mit dem digitalen Impfpass können Bürger in der ganzen EU nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Der Nachweis kann von Ärzten, Impfzentren und Apotheken ausgestellt werden.