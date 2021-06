Corona-Regeln : Kreis steuert auf weitere Lockerungen zu

Kreis Kleve Am Dienstag lag der Kreis Kleve den zweiten Werktag in Folge unter einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Bestätigt sich der Trend, wird es schon Ende der Woche weitere Lockerungen geben. Ein Überblick von Gastronomie bis Sport.

Derzeit gelten im Kreis Kleve die Corona-Regeln für Inzidenz-

werte zwischen 35 und 50. Am Montag aber hat das neue Zählen begonnen: Seither liegt der Kreis bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35. Bleibt der Wert fünf Werktage in Folge so niedrig, würde am Freitag bestätigt werden, dass ab Sonntag neue Regeln gelten. Um manche Einrichtungen ohne negativen Corona-Test nutzen zu können, etwa Innengastronomie oder Fitnessstudios, ist auch eine landesweite Inzidenz von unter 35 nötig. Bestätigt sich der Trend, würde am heutigen Mittwoch bestätigt werden, dass dies ab Freitag der Fall ist. Heißt: Bleiben die Werte weiterhin niedrig, könnten die Menschen im Kreis Kleve dann ab Sonntag auch diese Angebote wahrnehmen.