Weihnachtsmarkt in Radevormwald : Duft nach Glühwein und Plätzchen

Radevormwald Der Rader Weihnachtsmarkt lockt seit Freitagmittag auf den Marktplatz und Teile der Kaiserstraße. Bis Sonntagabend präsentieren sich dort Vereine und Verbände.

Die Buden des Weihnachtsmarktes öffneten Freitagnachmittag vorsichtig. Während die Bulle Bäusken bereits verkauft wurden, richteten sich die Sängerinnen des Melodienreigens erst ein. Die Damen des Chores verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt, der bis Sonntag auf dem Marktplatz und einem Teil der Kaiserstraße stattfindet, ihre berühmten Reibekuchen. Diese bergische Leckerei zieht jedes Jahr viele Radevormwalder in die Innenstadt. Dieses Jahr steht der Melodienreigen direkt vor der Gaststätte „Am Matt“ und hat damit einen der besten Plätze ergattert. Ganz früh waren am Freitag bereits die Kameraden der Einheit Herbeck der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Marktplatz. Sie richteten ihren weihnachtlichen Verkaufsstand ein und warteten auf die offizielle Eröffnung. Die Einheit Herbeck verkauft Glühwein und reicht dazu Gebäck. Ebenfalls auf dem Marktplatz präsent ist der Pflegearbeitskreis sowie der Schützenverein 1708. Die Schützen werden in diesem Jahr unter anderem Kuchen und Kaffee mit Rum verkaufen. Sie gehörten am Freitag ebenfalls zu den Ersten, die ihren Verkauf starteten.