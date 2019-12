Tierschutz in Radevormwald : Drohne mit Wärmebildkamera rettet Kitze

Radevormwald Für die gemeinsame Rettungsaktion für Kitze suchen Stadt, Jäger, Landwirte und Naturschützer noch Sponsoren. Die Drohnen sind teuer.

Landwirt Carsten Enneper hatte sich privat eine Drohne gekauft, um auf seinen Flächen Kitze zu finden. Jetzt beteiligt er sich an der Gemeinschaftsaktion und stellt sich als Dienstleister zur Verfügung. „Wir wollen gemeinsam was auf die Beine stellen und so effizient wie möglich handeln“, sagt er. Langfristig wolle man das Kontrollsystem etablieren, vielleicht auch Piloten ausbilden. Gemeinsamer Wunsch aller: Die Kitzrettung aus der Luft soll ein Selbstläufer werden. Von der Koordination her wird das Projekt anspruchsvoll, denn wenn eine Mahd ansteht, muss es schnell gehen und innerhalb von einem Tag alles organisiert werden. In Rade gibt es nach Angaben von Olaf Brese von der Hegegemeinschaft 30 bis 40 Landwirte, 14 Jagdreviere, mehr als 400 Jagdgenossen, 22 aktive Milchviehlandwirte und 1500 bis 2000 Hektar Wiesenflächen, die binnen kürzester Zeit kontrolliert werden müssten. Da aber nicht überall eine Kontrolle erfolgen kann, hat man acht Reviere ausgewählt, in denen es eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, Kitze auf den Wiesen zu finden. Regina Hildebrandt koordiniert das Projekt von städtischer Seite, Claudia Möllney für den Hegering. „Wir müssen alle in sehr engem Kontakt stehen, um Einsatzzeiten und Einsatzorte konkret abzusprechen“, sagt Regina Hildebrandt.