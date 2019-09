Adventszeit in Radevormwald : Die Termine für den Weihnachtsmarkt stehen fest

Radevormwald Interessierte Anbieter sollen sich bald melden.

Der Termin für den Weihnachtsmarkt in der Radevormwalder Innenstadt steht fest. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 14. Dezember, wird die Veranstaltung auf dem Marktplatz und auf der Kaiserstraße stattfinden. „Noch ist es fast sommerlich warm, aber in den Geschäften gibt es schon Lebkuchen und andere weihnachtliche Leckereien. Zeit für die Planung des Weihnachtsmarktes in Radevormwald“, teilt Michaela Freitag von der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mit. Interessierte Anbieter könnten sich ab sofort telefonisch oder per Mail melden. Da die zu vermietenden Hütten erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, lohne sich eine frühzeitige Anmeldung.