Werbegemeinschaft Radevormwald : „Rade lebt“ zieht Gewinne am Tag vor Heiligabend

„Rade lebt“ zieht Gewinne am Tag vor Heiligabend

Zu einer gelungenen Bescherung unterm Weihnachtsbaum am Heiligen Abend möchte auch die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ beitragen. Deshalb soll der Gewinner des Autos seinen Hauptpreis aus der Weihnachtsverlosung schon unter den Weihnachtsbaum stellen können. Die Hauptziehung findet aus diesem Grund bereits am Montag, 23. Dezember, 17 Uhr, im Begegnungshaus am Schlossmacherplatz statt. „Rade lebt“ wird mit den Sponsoren GUT, der Sparkasse und dem Autohaus Kleinschmidt den Nachmittag gestalten. Neben der Hauptziehung wird es eine zusätzliche Verlosung unter den Besuchern geben.