Reformierte Gemeinde in Radevormwald : Rader Bibelgespräche über Geschwisterkonflikte

Die reformierte Kirche am Marktplatz in Radevormwald. In der Sakristei finden die Bibelgespräche statt. Foto: Stefan Gilsbach

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde lädt ab Donnerstag, 19. September, erneut zu einer Reihe der „Radevormwalder Bibelgespräche“ ein. Dieses Mal lautet der Leitspruch „Soll ich meines Bruders Hüter sein?

Die Geschwister, deren Geschichte in der Bibel erzählt wird, verhalten sich nur selten wirklich geschwisterlich. Stattdessen wird viel von Missgunst, Lug und Betrug, enttäuschten Hoffnungen erzählt. Und manchmal versöhnen sie sich am Ende doch wieder. An wichtigen Lebenseinschnitten merken sie Gottes Segen. Biblische Geschwistergeschichten sind spannend! Was unterscheidet sie von Geschwistergeschichten heute? Dieser Frage gehen die Teilnehmer der Gespräche unter der Leitung von Pastor Dieter Jeschke in dem Herbstprogramm nach. Treffpunkt ist jeweils donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sakristei der reformierten Kirche am Markt.