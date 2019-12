Theodor-Heuss-Gymnasiums : Viele Bälle und eine Frisbeescheibe

Info

Ultimate Frisbee Zwei Teams stehen sich gegenüber und verfolgen das Ziel die Frisbeescheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen. Die Spieler dürfen nicht mit der Scheibe in der Hand laufen, sondern müssen sie sich zupassen. Wer die Scheibe in der gegnerischen Zone fängt, erzielt einen Punkt. Wer die Scheibe in der Hand hält, muss sie innerhalb weniger Sekunden weiterspielen und darf mit ihr höchstens einen Sternschritt machen. Die anderen Spieler bewegen sich frei. Ultimate Frisbee ist ein körperloser Sport, der auf der Selbstregulation der Spieler basiert.