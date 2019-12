„Falscher Polizeibeamter“ in Radevormwald : Betrüger setzen Ehepaar massiv unter Druck und erbeuten Bargeld

Radevormwald Besonders perfide: Bei dem Betrug griffen die Kriminellen tief in die Trickkiste und bereiteten ihre Tat über mehrere Tage vor.

Im Wohngebiet rund um das Sana Krankenhaus an der Siepenstraße waren Trickbetrüger am Montag erfolgreich – mit der Masche, sich als falscher Polizeibeamter auszugeben. Die Opfer übergaben dem angeblichen Beamten einen Umschlag mit Bargeld, berichtet Polizeipressesprecher Michael Tietze. Besonders perfide: Bei dem Betrug griffen die Kriminellen tief in die Trickkiste und bereiteten ihre Tat über mehrere Tage vor. Zunächst meldete sich am Freitag ein angeblicher Kriminalbeamter aus Rade bei einem älteren Ehepaar und berichtete von streng geheimen Ermittlungen. Man sei einer Einbrecherbande auf die Schliche gekommen, die einen Einbruch in die Hausbank des Ehepaares planten und die Bankschließfächer ausräumen wollten.