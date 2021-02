Gastronomie in Radevormwald : Der Roadrunner hat eine neue Betreiberin

Sandra Diester übernimmt Renzo‘s Roadrunner im Rädereichen unter dem neuen Name „Zum Bevertreff“. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Imbisswagen „Zum Bevertreff“ wird jetzt von Sandra Diester betrieben. Der Standort bleibt in Rädereichen. Eröffnung ist am heutigen Montag.

Der Roadrunner in der Ortschaft Rädereichen ist wieder offen. In dieser Woche hat die neue Betreiberin Sandra Diester den Imbisswagen „Zum Bevertreff“ wieder eröffnet. In den vergangenen Jahren wurde der Roadrunner von Renzo Valenti betrieben. Als ein Nachfolger für den Imbisswagen gesucht wurde, hat Sandra Diester schnell reagiert. „In der Pandemie ist der Roadrunner eine sehr große Chance für mich. In der Gastronomie ist es derzeit schwierig. Wir müssen neue Wege gehen.“

Sandra Diester betreibt zusammen mit Volker Kanschik das Restaurant zum Justhof in Hückeswagen und arbeitet seit ihrer Jugend in der Gastronomie. „Der Lieferservice, den wir in unserem Restaurant eingerichtet haben, wurde am Anfang sehr gut angenommen, aber die Bestellungen werden weniger. Man merkt, dass sich viele Menschen in Kurzarbeit befinden und die Pandemie Spuren hinterlässt“, sagt Sandra Diester.

Info „Zum Bevertreff“ öffnet von montags bis freitags Imbisswagen Der Roadrunner „Zum Bevertreff“ hat seit heute, Montag, wieder geöffnet. Vorerst wird der Imbisswagen unter der Leitung von Sandra Diester montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr öffnen. Sobald das Wetter besser wird, ist der Imbisswagen auch am Wochenende geöffnet. Bestellungen nimmt Sandra Diester vor Ort entgegen, aber auch unter Tel. 0157 33121226. Wer vorbestellt, kann seine Speisen und Getränke ohne Wartezeit abholen. Am Imbisswagen in Rädereichen werden Burger, Pfannenschnitzel, Currywurst, Bockwurst und Pommes verkauft.

„Der Bevertreff“ soll nicht nur Bikern, sondern auch Radevormwaldern und den Beschäftigten aus dem angrenzenden Industriegebiet die Möglichkeit geben, Speisen und Getränke unkompliziert abzuholen. „Der Roadrunner ist gut zu erreichen, und die Preise sind kleiner, als in einem Restaurant. Das ist ein gutes Konzept, nicht nur für eine Krise.“

Sandra Diester hat für den Imbisswagen, der früher an der Bever-Talsperre stand und für Motorradfahrer der Region ein wichtiger Treffpunkt ist, eine umfangreiche Speisekarte zusammengestellt. „Es gibt Burger, Schnitzel und natürlich Klassiker wie Currywurst und Pommes. Auch Kaffee und Tee kann man bei uns zum Mitnehmen kaufen. Außerdem gibt es einen Mittagstisch“, sagt sie. Im Moment dürfen die Bestellungen nicht vor Ort verzehrt werden, aber Sandra Diester plant über die Corona-Krise hinaus. Sobald es möglich ist, wird sie den Außenbereich vor dem Roadrunner als kleinen Biergarten eröffnen. „Wir wollen, dass unsere Gäste sich wohl fühlen. Ich will eine kleine Terrasse anlegen. Die Möbel habe ich schon gekauft.“

Rädereichen hat sich mit der direkten Lage an der B229/483 als Knotenpunkt für einen Imbisswagen bewährt. Im vergangenen Sommer hat Sandra Diester einen Imbisswagen in der Ortschaft Am Kotten betrieben. „Das war ein erster Versuch, der auch gut angenommen wurde. Allerdings war der Standort nicht optimal, weil die ruhige Lage nicht für einen belebten Biker-Treff geeignet ist. Der Standort in Rädereichen eignet sich viel besser“, sagt sie. Dass der Roadrunner in Rädereichen jetzt wieder jeden Tag, zunächst von Montag bis Freitag, offen ist, freut die Unternehmerin. Für sie ist der Imbisswagen ein Neustart in einer für Gastronomen herausfordernden Zeit.

Sobald die Saison für Motorradfahrer wieder startet, wird sie ihre Öffnungszeiten anpassen und auch am Wochenende öffnen. Sandra Diester will auf die Nachfragen ihrer Stammkunden eingehen. „Ich werde die Öffnungszeiten und die Speisekarte immer wieder anpassen und auch auf individuelle Wünsche eingehen. Wenn sich im Sommer Biker ankündigen und um 9 Uhr frühstücken wollen, mache ich auch das möglich“, sagt sie.