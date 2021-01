Angebot für Hückeswagener und Radevormwalder Senioren : Kostenfreier Fahrdienst zum Impfzentrum steht bereit

Hückeswagen Das Projekt der Vereine Ohana Familienbildung und ASC Phoenix nimmt Fahrt auf: Schon haben sich die ersten freiwilligen Fahrer gemeldet, die Senioren zum Impfen nach Gummersbach und wieder zurückbringen wollen. Auch die ersten Sponsoren stehen bereit.

Für so manchen Über-80-Jährigen steht fest, dass er die beschwerliche Fahrt ins Impfzentrum nach Gummersbach nicht antreten will. Die Hoffnung ruht bei vielen jetzt darauf, dass das Land eventuell Impf-Busse einsetzen oder die Impfungen in Schwerpunktpraxen erlauben will. Doch sollte das alles nicht realisiert werden können, bleibt vorerst nur die Fahrt in die Kreisstadt. „Wir stehen bereit“, versichert Christian Fröhlich vom Hückeswagener American-Footballklub ASC Phoenix, der zusammen mit dem Wipperfürther Verein Ohana Familienbildung kostenfreie Touren zum Impfzentrum und wieder zurück anbietet.