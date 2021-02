Rotes Kreuz in Radevormwald : Neue Termine für Blutspenden geplant

Eine sehr gute Resonanz hatte der Spendetermin kurz vor dem Jahreswechsel im ehemaligen Gemeindehaus am Siedlungsweg. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Auch in der Corona-Pandemie brauchen Krankenhäuser Spenderblut. Die Ortsvereine des DRK in Radevormwald und in den Wupperorten haben daher bereits die kommenden Spendetermine schon vorbereitet.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird Spenderblut benötigt. Daher organisieren die DRK-Ortsverein in Radevormwald und in den Wupperorten im Februar und im März neue Blutspende-Termine.

Die nächste Gelegenheit bietet sich am Donnerstag, 18. Februar, von 15.30 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt (Eingang von der Hohenfuhrstraße aus). Eine Woche darauf, am Donnerstag, 25. Februar, ist ein Blutspendetermin in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr im DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte der DRK-Ortsverein Dahlhausen zu einer Blutspendeaktion in das Gemeindehaus in Dahlerau eingeladen, das inzwischen in Bürgerzentrum Wupper umgetauft worden ist. Die Resonanz war trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie enorm, fast 120 Menschen beteiligten sich.

Die Dahlhausener Rotkreuzler haben ihren nächsten Blutspendetermin für Dienstag, 30. März, festgelegt. Von 16 bis 20 Uhr sind dann die Spender wieder am Siedlungsweg 24 in Dahlerau willkommen. Eine Online-Reservierung der genannten Termine ist möglich unter www.drk-blutspende.de. Natürlich werden bei den Spendeaktionen die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten.