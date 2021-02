Radarmessung in Radevormwald mit Zwischenfall : Reichsbürger wird bei Radarmessung rabiat

Radevormwald Ein Biker aus Hagen ist vom Amtsgericht Wipperfürth zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte einen Kreismitarbeiter bedroht.

Eine Belehrung der besonderen Art musste ein Angestellter des Oberbergischen Kreises im August 2020 in Radevormwald über sich ergehen lassen, als er mit einem Radar-Gerät die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Wellingrade überprüfte. Der Fall wurde aktenkundig und nun mit dem Tatvorwurf der Nötigung am Wipperfürther Amtsgericht verhandelt.

Angeklagt war ein 52-jähriger Biker aus Hagen mit durchaus stattlicher Erscheinung – groß, kräftig, tätowiert. Dieser bemerkte das Radargerät in der Heckscheibe des Wagens, hielt sein Motorrad an und klopfte an die Seitenscheibe des Messwagens. „Was machen wir denn hier?“, hatte er den Ordnungsamtsmitarbeiter gefragt, wie der Zeuge in seiner Aussage wörtlich wiedergab. Mit Sätzen wie „Verschwinde, sonst hast du bald keine Zähne mehr“, soll er versucht haben, den Kreismitarbeiter an einer Fortführung der Verkehrskontrolle zu hindern.