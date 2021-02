Vereine in Radevormwald : Sonderprogramm „Heimat“ in der Corona-Krise wird verlängert

Sonderprogramm „Heimat“ in der Corona-Krise wird verlängert

Vereine in Radevormwald

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven weist darauf hin, dass Vereine und Dachorganisationen weiterhin die Unterstützung vom Land bei pandemiebedingten Problemen nutzen können.

Im vergangenen Jahr hatte der nordrhein-westfälische Landtag auf Antrag der Fraktionen von CDU und FDP mit breiter Mehrheit ein finanzielles Hilfsprogramm des Landes zur Unterstützung von Vereinen und Verbänden in der pandemischen Situation beschlossen.

Jetzt hat die Landesregierung die Laufzeit des Sonderprogramms „Heimat“ verlängert, sodass Vereine und vergleichbare Organisationen einen Zuschuss zur Überwindung eines durch die Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsengpasses auch für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. Juni 2021 beantragen können. Anträge auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 15.000 Euro können noch bis zum 31. Juli online an die zuständigen Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen gerichtet werden.