Kirche in Radevormwald : Online-Fastenaktion ab Aschermittwoch

Kirche in Radevormwald

Radevormwald Ab Aschermittwoch, 17. Februar, beginnt die Fastenzeit. Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde lädt ein zur Aktion „7 Wochen anders leben“.

Für manche mag es sich angesichts der vielen Einschränkungen bereits jetzt wie die Fastenzeit vorkommen. Doch offiziell beginnt die Zeit der Besinnung und des Verzichtes erst am Aschermittwoch, der in diesem Jahr auf den 17. Februar fällt.

Manuela Melzer (Foto: Jumo), Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, lädt herzlich ein zur Aktion „7 Wochen anders leben“. Dabei geht es darum, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, Anfang April, zu einer besonderen Zeit zu machen und so bewusst auf das Fest der Auferstehung Christi zuzugehen. Jede und jeder kann dabei auf seine Weise „anders leben“. Das kann ein gezielter Verzicht auf etwas sein oder ein tägliches neues Ritual, eine Verhaltensweise, die man schon lange einüben wollte. Es kann mit Nahrungsmitteln zu tun haben aber auch mit Bewegung, Gebet, Meditation oder Auszeiten. Es können „7-Wochen-ohne“ sein oder „7-Wochen-mit“, je nach dem, was gerade dran ist und gut tut in dieser schwierigen Zeit.