Unternehmen aus Radevormwald : Gira ist einer der besten Arbeitgeber

Der Gebäudetechnikspezialist Gira aus Radevormwald gehört laut einer Umfrage unter Arbeitnehmern zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. In einem aktuellen Ranking, das das Marktforschungsinstitut Statista für das Magazin „Stern“ erstellt hat, belegt das mittelständische Technologieunternehmen unter knapp 1400 Firmen mit mehr als 500 Angestellten Platz 18. Dabei lässt Gira unter anderem so namhafte Marken wie BASF, Siemens oder Volkswagen hinter sich.