Naturschutz in Radevormwald : Ökokonto der Stadt ist im grünen Bereich

Radevormwald Bei der Unteren Naturschutzbehörde wird seit 2006 ein Punktesystem geführt. Bei Eingriffen wie Bauvorhaben werden jeweils Punkte abgezogen. Fast alle Flächen haben sich gut entwickelt.

Durch die ökologische Aufwertung mehrerer Flächen hat die Stadt 1.928.240 Punkte gesammelt, durch Eingriffe in die Landschaft wurden bisher 1.690.831 Punkte abgezogen. Die Gesamtfläche von etwa 19 Hektar soll in Zukunft erweitert werden. „Das Ökokonto funktioniert nach dem Vorleistungsprinzip, um späteren Kompensationsmaßnahmen vorzugreifen. Ausgleichsflächen gehören nicht in das Ökokonto und werden einem konkreten Bebauungsplan von kleineren Projekten zugeordnet. Das Ökokonto hält Punkte für große Baumaßnahmen vor“, sagt Regina Hildebrandt. Bei der Prüfung Ende 2019 hat sich ergeben, dass sich das Ökokonto der Stadt in einem guten Zustand befindet. Die Fläche „Dahlhauser Busch“ verfolgt das Ziel eines Buchenwaldes. Dort sind neben eventuellen Fällungen junger Fichten, um die Buchen zu fördern, keine weiteren Maßnahmen nötig. Auch das „Kollenberger Feld“ befindet sich in einem guten Zustand und muss lediglich alle zehn bis 15 Jahre mit einem Heckenschnitt gepflegt werden. Eine sehr bekannte Fläche des Ökokontos ist die Streuobstwiese in Herbeck, die dauerhaft durch Schafbeweidung gepflegt wird. Das Wald- und Naherholungsgebiet Dieplingsberg wurde im Herbst 2019 durch 200 neu gepflanzte Buchen aufgewertet. Das Ziel, die Sicherung des Buchenbestandes, läuft gut. Am Börkeler Bach wächst die angedachte Pfeifengraswiese nicht, aber die Grünlandfläche entwickelt sich gut.