Kirche in Radevormwald : Andachten im privaten Garten

Kirche in Radevormwald

Pastor Dieter Jeschke, hier in seinem eigenen Garten. Foto: Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald

Radevormwald Pastor Dr. Dieter Jeschke hat ein besonderes Angebot in Corona-Zeiten: Wer einen eigenen Garten hat, kann den Geistlichen zu einer Andacht einladen. Die Resonanz auf diese Idee ist bereits groß.

In den Zeiten der Corona-Pandemie brauchen viele Menschen Ermunterung und Verständnis. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Radevormwald hat nun ein besonderes Angebot: „Möchten Sie gerne in Ihrem privaten Garten zu Hause 15 Minuten lang eine Stärkung für die Seele erleben?“, heißt es in einem Mitteilung der Gemeinde. „Dann laden Sie Pastor Dieter Jeschke für eine Zeit der Andacht hierhin ein. Im Freien können wir die Auflagen der Corona-Zeit erfüllen und uns trotzdem gegenseitig stärken.“ Auch Angehörige oder Freunde könnten je nach Platzverhältnissen zu einer solchen Andacht eingeladen werden. Es müsse nichts Weiteres vorbereitet werden außer Sitzgelegenheiten. Wie Gisela Busch, die Vorsitzende des Presbyteriums mitteilt, findet diese Idee bereits große Resonanz. Die ersten Andachten habe es bereits gegeben. Inzwischen hat die Kirchengemeinde auch die Präsenzgottesdienste wieder eingeführt, eine Anmeldung ist nicht mehr nötig, aber die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. „Außerdem müssen die Gottesdienstbesucher Listen mit ihren Kontaktdaten ausfüllen“, erläutert Gisela Busch.