Bank im Oberbergischen Kreis : 15 Azubis starten bei der Volksbank

Radevormwald Acht junge Frauen und sieben junge Männer haben ihre Lehrer bei dem Kreditinstitut mit Hauptsitz in Wiehl mit dem Beginn des August begonnen. Nun folgen die praktische und die theoretische Ausbildung.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Manfred Schneider und Bereichsleiter Vorstandsstab Frank Dabringhausen begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen. „Ich freue mich, dass Sie sich für eine Ausbildung in unserem Hause entschieden haben. Qualifizierter Nachwuchs ist für uns die beste Investition in die Zukunft“, erklärte Schneider.

Ausbildungsleiterin Yana Lieblang und Lisa Marie Dresbach, Assistenz Personalentwicklung, haben zur Einführung für die jungen Bankkaufleute ein umfangreiches Programm vorbereitet. Bevor die neuen Auszubildenden ihre Tätigkeiten in den Geschäftsstellen der Volksbank Oberberg aufnehmen, werden in der ersten Woche bei diversen Workshops im Hause und in der Rheinischen Genossenschaftsakademie in Rösrath-Forsbach die notwendigen Grundlagen geschaffen.