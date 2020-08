Kommunaler Betrieb in Radevormwald : Ein „Sehr gut“ für die Stadtwerke

Kommunaler Betrieb in Radevormwald

Radevormwald Beim energetischen Ranking spielt Radevormwald laut Ranking in der obersten Liga – das zumindest geht aus einer Untersuchung des Kölner Forschungs- und Beratungsinstituts Sirius Campus hervor. 165 Energieversorger wurden getestet.

Energieversorgern komme eine Schlüsselrolle bei diesem Thema zu, weil sie den regelmäßigen Kontakt zum Kunden haben. Ohne Beratung erfolgt keine Investition. Das Fazit der Untersuchung lautet: Viele Stadtwerke und private Stromversorger beraten ihre Kunden bisher nur unzureichend und wirken eher als Hemmschuh denn als Treiber der energetischen Sanierung. „Wichtige wirtschaftliche und klimapolitische Potenziale werden so verschenkt“, kommentiert das Kölner Institut.

Fast alle modernisierungswilligen Wohneigentümer (92 Prozent) beschrieben sich selbst als „Beratungskunden“, so das Kölner Beratungsinstitut in den Erläuterungen. Das heißt: Sie würden sich nur nach einer ausführlichen Beratung für eine energetische Sanierung ihrer Immobilie entscheiden.

Und dies täten die Hausbesitzer aus gutem Grund: Das Wissen der Verbraucher um verschiedene staatliche Förderungen ist meist ebenso gering wie die Kenntnis unterschiedlicher Sanierungskonzepte (am bekanntesten sind noch Dämmungs-Maßnahmen, deutlich weniger hingegen energieeffiziente Heizungsanlagen, regenerative Warmwasseraufbereitungen etc.). Beides wirke sich hinderlich auf eine höhere Investitionsrate in energetische Sanierungen aus.