Politik in Radevormwald : FDP: Nicht zögern, in Krise Hilfe zu suchen

Radevormwald Die Liberalen weisen auf Möglichkeiten für Menschen hin, finanzielle Engpässe, die durch die Corona-Krise entstanden sind, zu überwinden.

Die FDP in Radevormwald weist in einer Pressemitteilung auf Möglichkeiten für Bürger hin, in der Corona-Krise bei finanziellen Problemen Hilfe zu erhalten. Das betreffe beispielsweise die Menschen, in deren Unternehmen Kurzarbeit eingeführt wurde. „Wir möchten Ihnen Mut machen und Ihnen zeigen, wie Sie staatliche Hilfe bekommen können. Sie können Wohngeld beantragen“, schreibt die FDP-Fraktionsvorsitzende Annette Pizzato. Das gelte nicht nur für jene, die sich inzwischen Sorgen machten, wie sie die Miete bezahlen können. „Auch wenn Sie Eigentum haben und Sie Schwierigkeiten haben, die monatlichen Raten Ihres Kredits für Ihr Eigentum zu tilgen können, können Sie hierfür Lastenzuschuss beantragen. Die Voraussetzungen bei beide Hilfen sind gleich.“