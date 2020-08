Klimaschutz in Radevormwald : Rader erradelten 28.842 Kilometer

Radevormwald Die Aktion Stadtradeln im Oberbergischen Kreis ist abgeschlossen worden. Besonders erfolgreich waren die Teilnehmer aus Wipperfürth, doch auch die Bilanz der Einwohner von Radevormwald kann sich sehen lassen.

Das Ergebnis der Stadtradel-Aktion im Oberbergischen Kreis liegt vor. Und auch ein Sieger unter den Kommunen steht fest: Die Bürger von Wipperfürth haben es mit 87.349 geradelten Kilometern auf Platz 1 geschafft und damit 12,8 Tonnen CO 2 vermieden. Die Radevormwalder Teilnehmer erradelten 28.842 Kilometer und haben so 4,2 Tonnen CO 2 -Belastung eingespart. Der Bürgermeister der Stadt Radevormwald, Johannes Mans, dankt ebenfalls allen Bürgerinnen und Bürgern, „die während des Stadtradelns fleißig Kilometer gesammelt und damit ein klares Zeichen für mehr Klimaschutz und eine nachhaltigere Mobilität in unserer Stadt gesetzt haben. Die rege Beteiligung Ihrerseits zeigt einmal mehr, dass es auch in Radevormwald ein große Zahl Fahrradbegeisterter gibt.“