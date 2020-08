Jugentreff auf der Brede : Das „Life“ hofft auf weitere Förderung

Radevormwald 2,5 Stellen des Jugendtreffs „Life“ werden über ein Förderprogramm finanziert. Die Stellen sind zunächst nur bis Ende des Jahres gesichert.

Wie gut sich der Jugendtreff in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat, lässt sich an zahlreichen Projekten erkennen. Die Strukturdaten, die dank des InHK Wupper erhoben wurden, zeigen, dass es in den Wupperorten überdurchschnittlich viele Familien mit sozialen Problemlagen wohnen. Ein gut entwickeltes Hilfsangebot für Familien und Jugendliche ist in diesem Quartier besonders wichtig. Der Jugendtreff hat mit bedarfsorientierten Angeboten reagiert und sein Programm mit den Projekten „Gesundes Aufwachsen“ und „Push to Life“ gestärkt.