Lutherische Gemeinde Radevormwald : Musikalischer Gottesdienst über einen alten Choral

Radevormwald Das Kirchenlied „Auf meinen lieben Gott“ wird den Gottesdienst prägen. Es inspirierte schon Johann Sebastian Bach.

Musik spielt seit Martin Luther in den evangelischen Kirchen auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle. In dieser Tradition steht auch der „Musikalische Gottesdienst“, zu dem die lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald für den kommenden Sonntag, 4. August, um 10 Uhr einlädt.

Musik als eine Form der Verkündigung des Evangeliums, Seite an Seite mit dem gepredigten Wort – das können die Besucher anhand des Gesangbuchliedes „Auf meinen lieben Gott“ erfahren, heißt es in der Ankündigung zu dem besonderen Gottesdienst.

Kantor Martin Scheibner und Pfarrerin Manuela Melzer gestalten in der lutherischen Kirche an der Burgstraße einen Gottesdienst, in dem Wort und Musik ineinander greifen und sich gegenseitig interpretieren. Die Orgelmusik wird in verschiedenen Choralbearbeitungen des Liedes „Auf meinen lieben Gott“ viel Raum haben.