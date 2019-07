Industriegeschichte in Radevormwald : Museum ringt um längere Öffnungszeiten

Wupperorte Damit das Museumskonzept funktioniert, müssen Räumlichkeiten besser vermieten werden. Doch beim Kreis zögert man, die Öffnungszeiten auszuweiten. Bürgermeister Mans will am Donnerstag darüber mit dem Landrat sprechen.

Das Wülfingmuseum in Dahlerau gilt als Juwel unter den Einrichtungen, die sich mit der Industriegeschichte der Region beschäftigen. Neben der Ausstellung mit dem Maschinenraum bietet das Museum ein Café im Ambiente historischer Fabrik-Architektur. Eigentlich ein idealer Ort, um hier zu feiern – und das wird auch genutzt. Allerdings, so hatte Karola Johnen vom Museumsverein jüngst beklagt, seien die Buchungen zurückgegangen, weil das Café beschränkte Öffnungszeiten hat. Derzeit ist nach 21.30 Uhr Schluss – genau dann, wenn es auf Feiern erst richtig nett wird.

Für den Museumsverein ist das ein Dilemma, denn die Vermietung der Räume ist ein wesentlicher Teil der Finanzierung des Konzeptes. Daher hatten die Ehrenamtler wiederholt versucht, die Betriebserlaubnis ändern zu lassen, um mehr Spielraum zu haben. An der Stadtverwaltung liegt es nicht, sagt Bürgermeister Johannes Mans. „Wir hatten zu diesem Thema ein Gutachten eingeholt“, berichtet er. „Und das Ergebnis hatte uns ermutigt, dass die verlängerten Öffnungszeiten in Ordnung gehen würden.“ Die Hindernisse lägen beim Kreises. „Es hat da einen Fall in Lindlar gegeben, bei denen es ebenfalls um Öffnungszeiten in einer Einrichtung ging“, sagt er. Dabei habe der Kreis vor Gericht eine Niederlage erlitten, und seither sei man im Kreishaus bei der Genehmigung verlängerter Öffnungszeiten deutlich zurückhaltender geworden.