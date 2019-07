Heimatkunde in Radevormwald : Historischer Spaziergang kommt gut an

Radevormwald Anwohner, ehemalige Wupperaner und auch Gäste ließen sich von Mitgliedern des Heimatkundekreis des Bürgervereins in die Vergangenheit entführen und hatten großen Spaß dabei, im Gehen Erinnerungen wachzurufen.

Nochmal alles auf Anfang setzen, das konnte am Sonntag Dieter Seiferth aus Halver. Er war zum ersten organisierten Historischen Spaziergang auf die Brede gekommen und damit zum früheren Wohnort und Wirkungskreises seiner Familie. „Mein Vater Rolf Seiferth betrieb hier die erste Aral-Tankstelle, bei der noch per Handhebel das Benzin in den Tank gepumpt wurde“, erzählte er. Die Stelle heute zu besuchen, findet er sehr interessant. „Meine Frau ist nicht mitgekommen, weil sie befürchtete, hier nur auf zwei oder drei Teilnehmer zu stoßen“, sagte Seiferth. Für ihn dagegen sei es selbstverständlich gewesen, dabei zu sein und auf eine große Gruppe zu setzen.

Heimatkunde Die Mitglieder des Heimatkundekreises zeigten sich erfreut über die gute Resonanz. „Wir konnten über 40 Anmeldungen verbuchen“, sagte Günter Schmale. Gerne möchte das Organisationstrio die Gruppen künftig verkleinern. So soll der Austausch bei einer Führung optimiert werden. Wegen der vielen Anmeldungen wird es schon bald einen weiteren Spaziergang geben. Dieser soll am 11. August, 13.30 Uhr, an der GGS Wupper, Auf der Brede, starten. Anmeldungen sind erforderlich unter Tel. 02191 667636 im Friseursalon von Richard Hückesfeld.

„Ich bin der jüngste in unserem Kreis und kann nicht alles wissen. Wir sind keine Stadtführer-Profis. Für uns ist es heute auch die erste Veranstaltung. Mal sehen, wie sie verläuft“, sagte Schmale, der von Richard Hückesfeld und Rolf Berghaus unterstützt wurde. Viele Gesichter alteingesessene Anwohner zeigten sich in der Gruppe, darunter auch Bernd Knefel. Seinen Eltern gehörte das Lebensmittelgeschäft an der Keilbecker Straße. „Ich finde es sehr gut, dass heute dieser Spaziergang geboten wird“, sagte er sichtlich erfreut. Gleichzeitig unterstrich er, dass er auch sehr gespannt sei, ob noch einiges Wissenswerte über ehemalige Geschäfte oder Häuser bei diesem Unterfangen zu Tage kommen. Ebenfalls mit großen Erwartungen war Ulrike Hirschfeld erschienen. Ihrer Familie – Grehling, später Traub – gehörte die Metzgerei an der Kirchstraße. „Ich kann mich gut an viele Geschäfte hier in Dahlerau und die Familien erinnern“, sagte sie. Gleichzeitig kamen auch Fragen über Geschehnisse oder damalige Anwohner auf, die sie frei in die Runde stellte.