Gastronomie in Radevormwald : Ein neues Bistro an der Turbinenhalle

Edmund Hägemann vor seiner neu eröffneten Gastronomie am Wuppermarkt. Der 65-Jährige hat noch viel vor und will den Standort an der Wupper stärken. . Foto: Flora Treiber

Radevormwald Am Wuppermarkt gibt es ein neues Bistro: Bei Kaffee, Kuchen und Pizza könnn die Gäste ab sofort in Vogelsmühle ausruhen und entspannen.

Von Flora Treiber

In Vogelsmühle gibt es endlich einen Ort, an dem man entspannt Kaffee trinken und sich mit Freunden treffen kann. „Bei Eddy – Bistro an der Turbinenhalle“ hat vor einigen Wochen eröffnet, und bereits jetzt gehört das Bistro fest in das Leben am Wuppermarkt.

In einem Ladenlokal direkt am belebten Einkaufzentrum der Wupperorte hat Betreiber Edmund Hägemann das Potential für ein kleines Café mit frischem und individuellem Angebot erkannt. „Als das Ladenlokal wieder leer stand, wollte ich was machen, um die Ecke zu beleben und den Wuppermarkt noch attraktiver zu machen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, selber ein gastronomisches Angebot zu schaffen“, sagt er.

Info Frischer Kaffee und selbstgemachter Kuchen Öffnungszeiten Die neue Gastronomie in Vogelsmühle liegt direkt am Wuppermarkt und wird von Edmund Hägemann betrieben. „Bei Eddy – Bistro an der Turbinenhalle“ hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt keine feste Karte aber jeden Tag frischen Kaffee, selbstgebackene Kuchen und Torten sowie Pizza, die direkt vor Ort gebacken und nach Wunsch belegt wird. Sobald die Turbinenhalle am Wuppermarkt renoviert ist, wird das Bistro in die alten Mauern umziehen. Wegen Urlaubs ist das Bistro vom 10. bis 17. August geschlossen.

Vogelsmühle ist seit mehr als sechs Jahren sein Wohnort, an dem er jeden kennt und an dem er sich gerne einbringt. Mitzuhelfen, den Ort an der Wupper lebendig und interessant zu halten, ist für ihn selbstverständlich. Mit der Unterstützung von Andreas Caduff, Besitzer des Wuppermarktes, konnte er sein Bistro nach wenigen Wochen Renovierung eröffnen.

Nach einer Grundreinigung und der Instandsetzung einiger Geräte, hat Edmund Hägemann das Mobiliar zusammengesucht, das Ortskundige aus einer alten Pizzeria kennen, die es vor vielen Jahren am Wuppermarkt gab. „Das Mobiliar war in ganz Vogelsmühle verteilt, und jetzt ist es wieder an einem Ort“, sagt der 65-Jährige. Den Außenbereich hat Edmund Hägemann mit Holztischen und Stühlen, großen Sonnenschirmen, einem Strandkorb und Pflanzen gestaltet.

Eine feste Karte gibt es in seinem Bistro nicht. „Es gibt immer frischen Kaffee und ein wechselndes Kuchenangebot. Ich backe alles selber.“ Je nach Wetter, Zeit und Lust gibt es in dem Bistro dann Kuchen, Torte, Kekse oder andere Kleinigkeiten zum Naschen. Fest im Sortiment ist Eddys berühmte Pizza, die er nach einem geheimen Rezept backt, das er aus seiner Lieblingspizzeria kennt. „Die beste Pizzeria gibt es in einer kleinen Gasse auf Mallorca. Der Besitzer hat mir dort in seiner Küche gezeigt, wie er die Pizza backt und was das Geheimnis für den richtigen Teig ist.“ Dieses Geheimnis hütet Edmund Hägemann gut, aber in den Genuss können jetzt auch alle Radevormwalder kommen. Belegt werden die Pizzen nach den Wünschen der Gäste. Edmund Hägemann legt Wert auf frische Zutaten, mit denen er nicht zu sparsam umgeht. „Ich habe den Anspruch an mich, dass meine Pizza immer gleich gut und es einfach richtig lecker ist. Darauf können sich meine Kunden verlassen“, sagt er.

Geplant ist, dass das Bistro in etwa zwei Jahren in die historische Turbinenhalle umzieht, die ebenfalls direkt am Wuppermarkt liegt. Auch dieses Projekt stemmt Edmund Hägemann ganz alleine. Mit der Aufarbeitung der riesigen Halle geht es langsam voran. „Es ist sehr viel Arbeit. An den Tagen, an denen ich nicht im Bistro stehe, arbeite ich in der Turbinenhalle“, sagt er. Sobald die Turbinenhalle fertig ist, wird dort nicht nur genügend Platz für das Bistro von Egmund Hägemann sein, sondern auch für das geplante Tanzcafé. „Ich freue mich auf die Zeit und auf den Umzug, aber für die erste Phase ist dieses Ladenlokal hier richtig.“