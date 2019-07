Kreisverwaltung in Oberberg : Mehrere Ämter des Kreises ziehen nach Dieringhausen

Radevormwald Ab September sind unter anderem die Ausländerbehörde und das Veterinäramt in der Stahlstraße in Dieringhausen erreichbar.

Ab September sind mehrere Ämter des Oberbergischen Kreises in Gummersbach-Dieringhausen an der Stahlstraße 5 erreichbar. Sie werden wegen Sanierungsbedarfs im Bereich der Altbauten der Kreisverwaltung für einige Zeit aus der Moltkestraße 42 in Gummersbach ausgelagert. Umziehen werden aus dem Kreisordnungsamt die Jagd- und Ausländerbehörde sowie das gesamte Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Das teilte jetzt der Kreis in einer Pressemitteilung mit.

Lebensmittelüberwachungsamt des Oberbergischen Kreises in Dieringhausen an der Stahlstraße 5 erreichbar. Veterinärrechtliche Erlaubnisse, tierseuchenrechtliche Bescheinigungen sowie Gesundheitszeugnisse für Hunde oder andere Tiere im Reiseverkehr erhalten Bürger dann in Dieringhausen.

Trichinenproben können in Zukunft rund um die Uhr in einen besonderen Briefkasten am neuen Standort eingeworfen werden. Alle Angelegenheiten, die Jagd- und Ausländerbehörde betreffen, werden ab dem 16. September im neuen Dienstgebäude in Dieringhausen erledigt. Aufenthaltserlaubnisse, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen und Besuchseinladungen müssen dort beantragt und auch abgeholt werden. Die Ausländerbehörde bleibt wegen des Umzugs von Montag, 9. September, bis Freitag, 13. September, geschlossen. Während dieser Zeit steht ein Notdienst bereit. Geöffnet werden die beiden neuen Dienstgebäude für Publikumsverkehr ohne Voranmeldung an Werktagen vormittags von 8 bis 12 Uhr und außerdem am Nachmittag montags von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr. Mittwochs bleiben alle Ämter an der Stahlstraße in Dieringhausen geschlossen.